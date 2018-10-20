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Barış ve Yeniden Birleşme Buluşması Ara Bölgede Yapıldı

Kuzey ve Güney Kıbrıs’tan siyasiler ve sivil toplum örgütleri Kıbrıs sorununu ve çözüm sürecine nasıl katkı koyacağını konuşuyor.

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20/10/2018

Barış ve Yeniden Birleşme Buluşması Ara Bölgede Yapıldı

Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) üyesi PEO, DEV-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, BES, DAÜ-SEN, KOOP-SEN bugün Ledra Palas Otel yanındaki Chateau Status’ta  “Barış ve Yeniden Birleşme Buluşması” etkinliği düzenledi.
Sabah başlayan etkinlikte Rum Yönetimi eski lideri Dimitris Hristofyas ile İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, her iki toplumun siyasi partilerinin başkan veya yetkilileri konuştu. 
Verilen aranın ardından söz sırası sendika başkanları ve yetkililerine geçti.  Konuşmaların tamamlanmasıyla hazırlanan ortak deklarasyon imzalanacak.

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TAGS: haber, kıbrıs, Barış ve Yeniden Birleşme Buluşması, mehmet ali talat
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