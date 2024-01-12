Başaran Düzgün’ün' Öksüz Atlar Ülkesinde'kitabı için imza günü 16 Ocak’ta yapılacak

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12/01/2024

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Başaran Düzgün’ün' Öksüz Atlar Ülkesinde'kitabı için imza günü 16 Ocak’ta yapılacak

Gazeteci-Yazar Başaran Düzgün’ün beşinci kitabı ve ilk romanı "Öksüz Atlar Ülkesinde" için 16 Ocak Salı günü imza günü düzenlenecek.

Lefkoşa’da Işık Kitabevinde düzenlenecek imza günü saat 18:00’da başlayacak.

Moderatörlüğünü  Işık Kitabevi kurucusu Nahide Merlen’in yapacağı imza gününde yazar okurlarla sohbet edecek ve kitaplarını imzalayacak.

Yayınlandığı günden itibaren en çok ilgi gören kitaplar listesinde yer alan Öksüz Atlar Ülkesinde romanı sıradan insanların olağanüstü hikayelerinden oluşan bir varoluş mücadelesini anlatıyor.

12/01/2024 11:07
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TAGS: Başaran Düzgün, Öksü, Atlar, Ülkesi
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