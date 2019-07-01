Başbakan Tatar'dan Taşkent Açıklaması!

Başbakan Ersin Tatar, cismin yerleşim yeri üzerine düşmemesinin ve kimsenin zarar görmemesinin büyük teselli olduğunu söyledi.

Başbakan BRT’ye yaptığı açıklamada tüm ülkeye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bir soru üzerine, Başbakan, yetkililerin cismin ne olduğunu incelemekte olduğunu herkesin farklı şeyler söylediğini kaydederek, “ En kısa zamanda arkadaşlarımız incelemeleri sonrasında bizlere bilgi vereceklerdir. Bizler de bunu kamuoyu ile paylaşacağız”.dedi.

Olayın meydana gelmesinin ardından Türkiye yetkilileri ile henüz bir görüşmesi olmadığını da söyleyen Başbakan Tatar, “ İlgili arkadaşlar az sonra bizlere Bakanlar Kurulu’nda bu bilgileri verecektir. Gerekirse biz de bunları kamuoyu ile paylaşırız” dedi.