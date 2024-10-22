Başbakan Üstel, Adıyaman Valisi Varol İle Görüştü

İsias Hotel Davasının dördüncü duruşması için Adıyaman'a giden Başbakan Ünal Üstel, Adıyaman Valisi Osman Varol ile bir araya geldi.

Adıyaman Valisi Dr.Osman Varol ile bir araya gelen Başbakan Ünal Üstel kısa süren bir görüşmenin ardından açıklama yaptı.

Başbakan Ünal Üstel açıklamasında, 6 Şubat deprem felaketinde kaybedilen canlar için adalet arayışlarının sürdüğünü vurguladı. Üstel, İsias Otel'de hayatını kaybedenler için Adıyaman'da görülen davada çıkacak kararın, Türkiye'de benzer olayların tekrar yaşanmaması adına örnek teşkil etmesi gerektiğini ifade etti.

Başbakan Ünal Üstel, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybedenler için büyük bir acı yaşandığını belirtti.