Başbakan Üstel: KKTC’nin en önemli altyapı sorunlarını ortadan kaldıracağız

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte, ekonomiden alt yapı yatırımlarının geliştirilmesine, sanayiden, ticarete, tarımdan çalışma hayatına, ulaştırmadan, turizme, sağlıktan, eğitime pek çok konuyu görüşme ve değerlendirme fırsatı bulacağını kaydetti.

Üstel, Türkiye'den kablo ile elektrik enerjisi getirilmesi projesi yanında İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşmasına uygun olarak, karayolları, hastaneler, okullar ve sosyal konut projelerini de hayata geçireceklerini belirterek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Anavatan Türkiye arasındaki tarihten gelen sarsılmaz bağlar ve kurulan gönül köprülerinin bir sonucu olarak inanıyorum ki, önümüzdeki 3 yıllık süre içerisinde KKTC'nin en önemli alt yapı sorunları ortadan kalkacaktır. Hükümetimiz bu projeleri tamamlamak adına istikrarla ve kararlılıkla yoluna devam ediyor ve edecektir” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın KKTC ziyareti dolayısıyla açıklama yaptı.

Üstel, yeni Ercan Havalimanı terminali ve pisti açılışında olduğu gibi tüm büyük projelerde, Kıbrıs Türk halkına büyük destek veren başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a, emeği geçen herkese ve Türkiye Cumhuriyeti halkına, halkı adına teşekkür etti.

“KKTC'yi dünya ile buluşturmak gibi bir hedefimiz var. Bunu gerçekleştirmek için siyaseten yürüttüğümüz ortak çalışmaların yanında, ülkemizin büyük alt yapı sorunlarını çözerek de sürece destek vermeliyiz” diyen Üstel, şöyle devam etti:

“Bu yüzden bu dönemde, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte, havalimanı gibi, tıpkı su gibi, Türkiye'den kablo ile elektrik enerjisi getirilmesi projesi gibi asrın projelerini teker teker hayata geçiriyoruz.

Yine bu dönemde, imzalamış olduğumuz İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşmasına uygun olarak, karayollarımızı, hastanelerimizi, okullarımızı ve sosyal konut projelerini de hayata geçireceğiz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Anavatan Türkiye arasındaki tarihten gelen sarsılmaz bağlar ve kurulan gönül köprülerinin bir sonucu olarak inanıyorum ki, önümüzdeki 3 yıllık süre içerisinde KKTC'nin en önemli alt yapı sorunları ortadan kalkacaktır. Hükümetimiz bu projeleri tamamlamak adına istikrarla ve kararlılıkla yoluna devam ediyor ve edecektir.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcımızla, ziyareti süresince, ekonomiden alt yapı yatırımlarının geliştirilmesine, sanayiden, ticarete, tarımdan çalışma hayatına, ulaştırmadan, turizme, sağlıktan, eğitime pek çok konuyu görüşme ve değerlendirme fırsatı bulacağız.

İnanıyorum ki, buradan ayrılmadan önce yeni ve güzel müjdeleri de hep birlikte halkımıza açıklama fırsatı bulacağız.

Bu cümleyi önemi yüzünden sıklıkla tekrarlamakta fayda görüyorum. KKTC- Türkiye ilişkileri finansal değil yaşamsaldır.

Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler, adamızın önemimi kat be kat artırmıştır. Doğu Akdeniz'deki güç dengelerini değiştirmek isteyenler, adeta pusuda beklemektedirler.

Bizler bunun net şekilde farkındayız. Türkiye ile tam bir uyum içerisinde, gerek KKTC'nin dünyaya tanıtılması gerekse ortak vatanımız olan Mavi Vatanımız üzerindeki ortak çıkarlarımızın korunması adına iş birliğimizi en üst seviyede yürütmekteyiz. Hal böyle iken, ikili temaslarımızın önemi her geçen gün daha da artmaktadır.

Her ziyaret, dünyaya et ve tırnak gibi ayrılmaz olduğumuzu ve tek millet iki devlet olarak yolumuza devam ettiğimizin mesajını da net şekilde vermektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a ve kıymetli heyetine bir kez daha hoş geldin diyor, Türkiye'de yaşayan soydaşlarımıza ve halkımıza en içten selamlarımı sunuyorum.”