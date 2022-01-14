ads

Başbakanlık kavşağı hafta sonu trafiğe kapalı olacak!

Çalışmalar boyunca araç sürücülerinin yönlendiricilere dikkat etmeleri istendi.

ads ads ads ads ads
14/01/2022

ads
ads
ads
Başbakanlık kavşağı hafta sonu trafiğe kapalı olacak!

 Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), yarın ve Pazar günü Başbakanlık kavşağının, Selçuklu Caddesi üzerinde yer alan çıkışının üç şerit olarak kullanılabilmesi için gerekli fiziksel düzenlenmeler yapılacağından trafik akışına kapalı olacağını duyurdu.
LTB’den verilen bilgiye göre, yarın ve Pazar günü Başbakanlık kavşağının, Selçuklu Caddesi üzerinde yer alan çıkışının üç şerit olarak kullanılabilmesi için gerekli fiziksel düzenlenmeler yapılacak.
Kavşak üzerinde sağa ve sola dönüşler yol ve trafik güvenliği açısından çalışmalar tamamlanana kadar trafik akışına kapalı olacak.
LTB Belediye Meclisi’nin onayladığı düzenleme kararı kapsamındaki çalışmalarda LTB Trafik ve Zabıta Şubesi ekipleri ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri koordineli bir şekilde çalışacak. 
Çalışmalar boyunca araç sürücülerinin yönlendiricilere dikkat etmeleri istendi.

14/01/2022 14:53
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: yol, kapalı, ltb,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.