Başbakanlık kavşağı hafta sonu trafiğe kapalı olacak!

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), yarın ve Pazar günü Başbakanlık kavşağının, Selçuklu Caddesi üzerinde yer alan çıkışının üç şerit olarak kullanılabilmesi için gerekli fiziksel düzenlenmeler yapılacağından trafik akışına kapalı olacağını duyurdu.

LTB’den verilen bilgiye göre, yarın ve Pazar günü Başbakanlık kavşağının, Selçuklu Caddesi üzerinde yer alan çıkışının üç şerit olarak kullanılabilmesi için gerekli fiziksel düzenlenmeler yapılacak.

Kavşak üzerinde sağa ve sola dönüşler yol ve trafik güvenliği açısından çalışmalar tamamlanana kadar trafik akışına kapalı olacak.

LTB Belediye Meclisi’nin onayladığı düzenleme kararı kapsamındaki çalışmalarda LTB Trafik ve Zabıta Şubesi ekipleri ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri koordineli bir şekilde çalışacak.

Çalışmalar boyunca araç sürücülerinin yönlendiricilere dikkat etmeleri istendi.

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14/01/2022 14:53