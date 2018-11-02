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Başçeri: Yeniden Lefkoşa’da olmaktan mutluluk duyuyorum

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, görevine başlaması çerçevesinde Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı ziyaret etti.

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02/11/2018

Başçeri: Yeniden Lefkoşa’da olmaktan mutluluk duyuyorum

Maliye  Bakanı Serdar Denktaş, görüşmede yaptığı konuşmada, Başçeri’ye yeni görevinin hayırlı olmasını diledi ve uzun süre siyasette olmanın bir faydası olarak Başçeri’yi genç bir diplomatken tanıdığını ve birlikte çalışma imkanı bulduklarını söyledi.
“Aradan yıllar geçti şimdi Büyükelçi olarak buradasınız, çok güzel ilişkiler içerisinde yolumuza devam edeceğiz” diyen Denktaş  Başçeri’nin Kıbrıs’ı ve Kıbrıs Türk halkının hassasiyetlerini çok iyi bilen biri olduğunu, o yüzden tanıtım gerekmediğini dile getirdi.
Serdar Denktaş, Başçeri’nin  çok hızlı bir şekilde göreve başlayacağını belirtti.
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri  de, yeniden Lefkoşa’da olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti .
Denktaş ile Dışişleri Bakanlığı yaptığı dönemden bu yana tanışıklıkları olduğunu söyleyen Başçeri,  genç bir başkatip olarak KKTC’de iken birlikte yaşadıkları belirli süreçler olduğunu belirtti.
Bunun adaya 3.  gelişi olduğunu da ifade eden Başçeri, “Büyükelçi unvanı  ile, edindiğim tecrübeyi bilgi birikimini aktarabilmenin umudu ve heyecanı ile buradayım, umut ederim hem Türk insanı için hem de Kıbrıs Türkü’nün huzur ve refahı için burada birlikte yapacaklarımız ve sizin yaptıklarınıza sağlayacağımız  katkı, bizi  bu göreve tercih edenlere karşı mahcup olmamamızı sağlar. Her türlü imkan ve kabiliyetimizle Büyükelçilik olarak çalışmalarınızda yardımcı olmak için elimizden  geleni gösterteceğimizden emin olabilirsiniz” diye konuştu

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TAGS: serdar denktaş, haber, kıbrıs, Ali Murat Başçeri
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