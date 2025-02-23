Base Basketbol, Akdeniz Spor Birliği'ni 64-61 mağlup etti

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23/02/2025

Base Basketbol, Akdeniz Spor Birliği'ni 64-61 mağlup etti

U 18 Erkekler Ligi’nde Base Basketbol, Akdeniz Spor Birliği'ni 64-61 mağlup etti.

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu'nun ısıtma soğutma sisteminin takılacak olmasından dolayı Lefkoşa’ya alınan ve baştan sona çekişmeli geçen maçta Base Basketbol, Akdeniz Spor Birliğini 64-61 yenerek ikinci galibiyetini aldı ve puanını 6’ya çıkardı. Akdeniz

Spor Birliği ise 7 puanda haftayı bitirdi.

Maçta Base Basketbol oyuncusu Yusuf 27 sayı 18 verimlilikle öne çıktı.

 

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TAGS: U 18 Erkekler Ligi, Base Basketbol, Akdeniz Spor Birliği, kıbrıs
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