Base Basketbol, Akdeniz Spor Birliği'ni 64-61 mağlup etti

Base Basketbol, Akdeniz Spor Birliği'ni 64-61 mağlup etti
YAYIN TARİHİ:
23/02/2025
U 18 Erkekler Ligi’nde Base Basketbol, Akdeniz Spor Birliği'ni 64-61 mağlup etti.
Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu'nun ısıtma soğutma sisteminin takılacak olmasından dolayı Lefkoşa’ya alınan ve baştan sona çekişmeli geçen maçta Base Basketbol, Akdeniz Spor Birliğini 64-61 yenerek ikinci galibiyetini aldı ve puanını 6’ya çıkardı. Akdeniz
Spor Birliği ise 7 puanda haftayı bitirdi.
Maçta Base Basketbol oyuncusu Yusuf 27 sayı 18 verimlilikle öne çıktı.
YAYIN TARİHİ: