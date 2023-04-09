Başpiskopos Yeorgios: 49 senedir KKTC’deki kiliseler sessiz kaldı

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09/04/2023

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Başpiskopos Yeorgios: 49 senedir KKTC’deki kiliseler sessiz kaldı

 Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios, tanrının da yardımıyla 49 sene sonra, “işgal atındaki kiliselere kurtarıcı olarak” gideceklerini ve burada ayin yapacaklarını söyledi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre dün düzenlenen bir ayinde konuşan Yeorgios, 49 senedir KKTC’deki kiliselerin sessiz olduğunu; ancak 49 senenin tarihin bütününde “yalnızca bir an” olduğunu kaydetti.

Habere göre Yeorgios, 49 senenin geçeceğini ve halkın hafızasında sadece bir kabus olarak kalacağını belirtti.

09/04/2023 13:59
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TAGS: Başpiskopos Yeorgios, ayin, klise, kktc,
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