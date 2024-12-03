Baybars: İnsan eliyle yaratılan suçlara karşı mücadelemiz devam edecek

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03/12/2024

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Baybars: İnsan eliyle yaratılan suçlara karşı mücadelemiz devam edecek

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, Adıyaman'da İsias Otel’in sorumlularının yargılandığı davanın beşinci duruşması öncesinde bir açıklama yaptı. Baybars, insan eliyle yaratılan suçların engellenmesi için örnek bir karar çıkması amacıyla mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Bilirkişi raporu ışığında çıkan sonuçlarla birlikte savcılığın mütalaa vermesinin beklendiğini ifade etti.

Baybars, “Bugün farklı senaryolar var, savcılık mütalaa verebilir. Ancak bilirkişi raporuna göre son çıkan rapor, olası kastla cezalandırılma konusunda güçlü bir delil oluşturuyor.” dedi.

Baybars, tüm raporların lehlerine olduğunu ve suç şüphesinin artık kuvvetli hale geldiğini belirterek, “Tutukluluklarının devamına karar verileceğini ve adli kontrol şartlarında bir değişiklik olacağını düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

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TAGS: haber, kıbrıs
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