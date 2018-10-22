Baybars'tan Sosyal Konut Projesi Açıklaması

İçişleri Bakanı Baybars, yapılan çalışmalar ve sosyal konut projesi hakkında açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı Kolay Konut Edindirme Birimi’nin, Güzelyurt’ta sosyal konut projesi için yer tespiti yaptığını açıklayan Baybars, “Yıllardır Güzelyurt’ta Kıbrıs Sorununun yarattığı belirsizliğin bilincindeyiz. Bizim temel projemiz sosyal konuttur. Bu konuda da proje çalışmalarımızı yaptık” dedi.

Bakan Baybars, finansman anlamında bankalarla görüştüklerini söyleyerek, şu anda Gazimağusa’da Maraş bölgesinde arazi tespitinin tamamlandığını, ikinci bakılacak öncelikli yerin de Güzelyurt olduğunu vurguladı. Kaynak/BRT