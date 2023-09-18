Baybora: Geçtiğimiz yıl yaşadığımız sorunlara yenileri eklendi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) bugün Çağlayan İlkokulu’nda “Bugün eğitim yılına ne kadar hazırız” konulu basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya, KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, Genel Sekreteri Burak Maviş ve sendika yetkilileri katıldı.

-Baybora

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora konuşmasına, tüm öğrencilere, okul çalışanlarına sağlıklı ve güvenli ortamda eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütme temennisinde bulunarak başladı.

Eğitim ve öğretim yılına hazır olunması için eğitimin planlanması gerektiğini dile getiren Baybora, eğitimin bütçelenmesi, denetlenmesi ve demokratik şekilde yönetilmesi gerektiğini vurguladı. Baybora, “Bu saydığım dört temel özellikten maalesef eğitim bakanlığı hiçbiri ile ilgili yeti sahibi değildir. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız sorunlara bu yıl yenileri de eklenerek artmıştır.” dedi. Yaptıkları çalışmalar doğrultusunda eğitim öğretim faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi için raporlar hazırladıklarını ve bu raporları kamuoyu ve Eğitim Bakanlığıyla paylaştıklarını dile getiren Baybora, Eğitim Bakanlığının okullarda yaşanan sorunlara çözüm bulma adına adım atmak istemesi halinde kendilerinin yapmış olduğu çalışma ve gözlemlere kulak vermesi gerektiğini belirtti.

Baybora, bugün de yıl içerisinde yaptıkları çalışmaları ve çözüm önerilerini paylaşmak amacıyla burada bulunduklarını kaydetti.

-Maviş

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de konuşmasına, toplantıya takip eden basına teşekkür ederek başladı. Maviş, “Basın emekçileri öğretmenin sesi oldu ve sesimiz birçok yerde duyulur oldu. Okulun ilk günü ve bu ilk günde sizleri aramızda görmek bizleri mutlu etti.” dedi.

Eğitim Bakanı’nın TAK’a mülakatında “İşbirliği” kelimesini kullandığına işaret eden Maviş, “Sayın Bakan TAK’A mülakat verdiğinde sözlerinin sonunda sendikalar ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde eğitimin yapısal sorunlarını çözebileceğini itiraf etti. İşbirliği olmazsa sorunları çözemeyiz dedi. Ben söylemedim kendisi söyledi.” ifadelerini kullandı.

Son bir yılda öğretmen sendikalarının sorunların işbirliğiyle çözülmesi gerektiğini, 'ben yaparım olur' anlayışıyla bir yere varılamayacağını defalarca deklare ettiklerini dile getiren Maviş, bir yıl sonra Eğitim Bakanının işbirliği noktasında sorunların çözülebileceği hususunda açıklama yapmasından dolayı kendisine ve çalışmalara katkı koyan müsteşarına teşekkür ettiklerini ve kendilerinin işbirliğine hazır olduklarını kaydetti.

Bir masada eşit koşullar etrafında sorunları çözmeye hazır olduklarını kaydeden Maviş, sorunların ne olduğunu öncelikle tespit etmek gerektiğini belirtti.

-“Okulların yapısal sorunları var”

Çağlayan İlkokulu’nun 1983 yılında yapıldığını ve okulun yapısal sorunları olduğuna dikkat çeken Maviş, okulun ömrünü tükettiğini ve bazı sınıfların güvenli olmadığından dolayı da okula prefabrik sınıflar yapıldığını söyledi.

Prefabrik sınıflarda eğitim ortamının verimlilik ve öğrenme açısından önemli olduğuna işaret eden Maviş, “Maalesef kurulan konteyner veya prefabrik sınıfların Haspolat ilkokulu hariç bu özellikleri düşünülmedi.” dedi.

Değirmenlik İlkokulu, Doğan Ahmet İlkokulu, Haspolat İlkokulu ve Alsancak İlkokulu’nu ziyaret ettiklerini söyleyen Maviş, Haspolat İlkokulu’nun yalıtımı olduğunu, sınıflar arasında ses duyulmadığını ve eğitime daha verimli bir noktadan başlandığını dile getirdi.

124 okulun binasının 345 sınıfında sorun olduğunu söyleyen Maviş, bu sınıfların ya yeniden yapılacağını ya da güçlendirileceğini kaydederek, “Deprem komitesinde biz daha 16’sını gördük. Diğer okulların durumunu bilmiyoruz. 16 okulun büyük bir kısmına konteyner sınıflar yerleştirildi.” dedi.

Konteyner sınıfların sadece bina güvenliği için değil sınıf yoğunluğu yaşayan okullara da yerleştirildiğini dile getiren Maviş, bu sınıfların maliyetinin 400 bin TL civarında olduğunun söylendiğini kaydetti.

Liseler de düşünüldüğünde bugüne kadar 92 tane konteyner sınıf kurulduğunu dile getiren Maviş, öğretmen odaları ve ihtiyaç duyulan tuvaletlerin de üretimine başlandığını kaydederek, “Bu okulun ve Karakol İlkokulu’nun tuvaletleri hala hazırlanmadı. İhtiyaçlar diğer tuvaletlerde gideriliyor.” dedi.

-“Okullara temizlik malzemeleri gelmedi”

Okullara temizlik malzemelerinin gelmediğine dikkat çeken Maviş, “Tabipler Birliği açıklamasında hijyen ve temizliğin öneminden bahsetti. Okullarımıza temizlik malzemeleri gelmedi.” ifadelerini kullandı.

Okullara gelen kitapların bir kısmının kullanılmayacağını dile getiren Maviş, “Neden kullanılmayacağını defaten anlattık. Bu toplumun kültürüne, kimliğine, din algısına aykırı ifadeler ve görseller içeren kitapların bazıları kullanılmayacak. Öğretmenlerimiz bazı kitapları ve bazı sayfaları kullanmayacak. Bunu buradan bir defa daha deklare etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Eğitim Bakanının tam gün eğitme geçileceğini söylediğini dile getiren Maviş, “Tam günden kastın pazartesi ve salı öğleden sonra okulların saat 15.30’a kadar açık olması kast ediliyor. Bu okulda oyun alanı bile kalmadı. Bu okul içerisinde konteyner sınıfların arasında haftanın iki günü çocuklara ne vereceğiz. Bunun plan programı nerededir. Çocuklar bu okullarda güvenli mi diye sorgulamamız gerekiyor. Nasıl beslenecekler? Hijyen ve temizlik konusu nasıl sağlanacak? Bunlar birer muamma.” dedi.

Kalabalık sınıflardan şikayet edildiğini, nüfus arttığından dolayı da bazı okullara konteyner binalar yerleştirildiğini fakat tüm bunlara rağmen bazı okullarda öğretmen kadrolarının daraltıldığını söyleyen Maviş, 30-35 kişilik sınıfların yaratıldığını ancak İlköğretim Dairesi’nin son iki günde tek görevinin okullardan kadro azaltılması olduğunu savundu.

-“Okullarda kadro azaltılması yapılırken sınıf sayısının çoğaltılması kabul edilemez”

Okullardan kadro azaltılması yapılırken sınıf sayısının çoğaltılmasının kabul edilemez olduğunu dile getiren Maviş, “Kimse kusursa bakmasın. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz 30-35 kişilik sınıflarda eğitim yapmaya maruz bırakılamaz. Bu çocuklar buna layık değildir.” dedi.

Maviş, özellikle bazı okullarda yabancı ve özel gereksinimli öğrencilerin yoğun olduğu, rehberlik ve sosyal hizmetlerine ihtiyaç olduğu, beslenme ve barınma problemi olduğunu söyledi. Çocukların sosyo-ekonomik düzeyleri düşük olan ailelerin çocuklarını gönderdiği okullarda 30-35 kişilik sınıfların yaratılmaması gerektiğini kaydeden Maviş, bu sınıfların yaratılması halinde bunun adına eğitim denilemeyeceğini söyledi.

40 tane okulda sınıf sayılarının 25’in üzerinde olduğunu kaydeden Maviş, 22 okulda da sınıf sayılarının 30’un üzerinde olduğunu kaydetti. Eğitim Bakanlığının bunlara çözüm bulmak yerine sınıf birleştirerek, çözüm bulmaya çalıştığını söyleyen Maviş, sınıflardaki bu nüfus artırılmasının eğitimi olumsuz etkileyeceğini söyledi ve Bakanlığı okullarda iki gün tam gün eğitim yapılmasının bir daha düşünmesi gerektiğini kaydetti.

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun atadığı öğretmenlerin okullara ulaşmadığını dile getiren Maviş, sınavın ve mülakatların geç yapıldığını söyledi. Maviş, öğretmenlerin hala sağlık kurulu raporu ve polisten de karakter raporu almakla uğraşmalarından dolayı bugün en az 80 öğretmenin görevlerinin başında olamadığını belirtti.

“Sorunlarla başladık, sorunları aşma konusunda Eğitim Bakanlığının acil önlem masası kurup, okulların sorunlarını çözmemiz gerekiyor” diyen Maviş, güvenli okul, öğretmen, altyapı ve malzeme istediklerini söyleyerek, çocuklara ücretsiz sağlanabilecek içilebilir su ve İngilizce kitapları istediklerini kaydetti.

Bu yükün ailelere, öğretmenlere ve okul yöneticilerine yıkılmaması gerektiğini dile getiren Maviş, artık tükenmişlik sendromuyla karşı karıya olduklarını söyledi ve çocukların geleceği için okulların kapasitesinin artırılarak eğitimin niteliğini yükseltilmesini istediklerini belirtti.

-“Akıncılar İlkokulu bugün açılmadı”

Akıncılar’da bugün öğrencilerin gittiklerinde okulu kapalı bulduklarını dile getiren Maviş, “Bugün öğrenciler okulu kapalı bulmayacaklardı. Bu durumdan ne ailelerin, ne de öğretmenlerin haberi vardır. Akıncılar'da bugün okul açılmadı.” dedi.

İlerleyen günlerde okullardan gelen bilgiler doğrultusunda tekrardan bilgilendirme yapılacağını dile getiren Maviş, bugün Çatalköy İlkokulu’ndan trafoda meydana gelen bir sorun yüzünden klimalar çalışmadığını ve sıcakta ders yapılmaya çalışıldığını kaydetti. Maviş, okullarda yaşanan sorunları ileriki günlerde kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.