Belçika Panama: 3-0

2018 Dünya Kupası’nda G Grubu’nun ilk maçında Belçika ile Panama bir araya geldi. Soçi’de Fisht Stadyumu’nda oynanan maçı Belçika 3-0’lık skorla kazanmayı başardı ve turnuvaya iyi bir giriş yapmış oldu.

İlk yarı 0-0 beraberlikle sonuçlanırken güçlü kadrosuyla turnuvanın favorileri arasında gösterilen Belçika 47’de Dries Mertens’in muhteşem golüyle kilidi açtı ve durumu 1-0’a getirdi.

Daha sonra 69 ve 76’te sahneye çıkan Romelu Lukaku skoru belirleyen golleri kaydetti. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası arenasında boy gösteren Panama ilk yarıda Belçika’ya dirense de ikinci yarının başında gelen golden sonra varlık göstermekte zorlandı.

Belçika turnuvadaki ikinci maçında 23 Haziran’da saat 15.00’te Tunus’la karşılaşacak. Panama ise 24 Haziran’da saat 15.00’te İngiltere ile bir araya gelecek.