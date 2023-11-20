Bengihan: “Daire müdürlerinin atamaları Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılacak sınavlarla liyakata dayalı olmalı”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, “Meteoroloji Dairesi Müdürünün, kuraklık tahminini açıklaması bahane edilerek, görevden alınmasının kabul edilemeyeceğini” belirterek, “Daire müdürlerinin atamaları Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılacak sınavlarla liyakata dayalı olmalıdır” dedi.

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, “UBP-DP-YDP hükümetinin, kamu yararını, verimliliği gözetmeyen, liyakatı, adaleti hiçe sayan yönetim anlayışı nedeniyle her gün yeni bir oldu-bitti vakası ile karşılaştıklarını” savundu.

“Kamu kurumlarının aile şirketi gibi yönetildiği” eleştirisinde bulunan Bengihan, “kurumsal hafızayı korumak yerine, yandaş atamalarla kamu kaynaklarının pervasızca kullanıldığını” ileri sürdü.

-“Meteoroloji Dairesi Müdürünün, kuraklık tahminini açıklaması bahane edilerek, görevden alınması asla kabul edilemez”

Meteoroloji Dairesi Müdürünün görevden alınmasının, hükümetin yönetim anlayışını ortaya koyan somut örneklerden biri olduğunu belirten Bengihan, şunları kaydetti:

“Ercan Havalimanı’nın yeni pistinin açılması aşamasında piste kurulan mobil meteoroloji istasyonlarının güvenli iniş-kalkış için yeterli olmadığı, insan hayatını riske atacak önemli eksiklikler olduğu yönünde açıklama yaparak, eksiklikler tamamlanmadan yeni pistin açılmasına karşı çıkan Müdürün, kuraklık tahminini açıklaması bahane edilerek, görevden alınması asla kabul edilemez.”

Meteoroloji Dairesi’nin, Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yasası’nın kuruluş amacını açıklayan 3’üncü maddesinde, “Devlet ve bölge sınırları içinde gerçekleşen ve gerçekleşecek olan atmosferik ve diğer fiziki, dinamik olayları, afetleri ve meteoroloji ile ilgili elemanları gözlemlemek ve tahmin etmek” ibaresinin açıkça yazdığına işaret eden Bengihan, “Sayın Erhan Arıklı, mizah konusu olacak şekilde kış mevsiminin kurak geçeceği tahmininde bulunduğu gerekçesiyle Daire Müdürünü görevden aldığını açıklamıştır” dedi.

KTAMS Başkanı Bengihan, görevden alma gerekçesi yanında, meteoroloji alanında hiçbir eğitimi olmayan, daire dışından birilerinin müdür olarak atanması girişimini de “kabul edilemez” olarak niteledi.

Kamu kurumlarının, görevlerini layıkı ile yerine getirebilmeleri için liyakat ve kurumsal hafızanın “olmazsa olmaz” olduğunu ifade eden Bengihan, “Üçlü kararname sistemi, kendi siyasi ikballerini önde tutan ve önceliği kamu yararı değil, yandaş memnuniyeti olan yöneticiler eliyle yozlaşmış, kamu kurumları işlevsiz hale getirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Kamuda verimliliği sağlamak, halka hak ettiği kaliteli kamusal hizmetleri sunabilmek için öncelikle üst kademe öneticilerinin atanmasını düzenleyen 53/1977 sayılı yasanın ele alınarak, özellikle daire müdürlüklerinin, üçlü kararname sisteminin dışına çıkarılmaması gerektiğini kaydeden Bengihan, “Daire müdürlerinin atamaları Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılacak sınavlarla liyakata dayalı olmalıdır” dedi.