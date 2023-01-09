Berdan Mardini Survivor adasına giderken bakın yanına ne aldı!

Survivor 2023 kadrosu geçen günlerde Acun Ilıcalı tarafından tek tek açıklandı. Kadrodaki en dikkat çeken isimlerden biri de Berdan Mardini oldu. Tayt giymesi ile magazinde sık sık yer alan Berdan Mardini son olarak yakın dostu Şafak Sezer ile biraraya gelmişti. Mardini, "Giderken arabamı Şafak'a bırakacağım. Benim aracımı çok seviyor" demişti.

"UMARIM FİNALE KADAR GİDERSİN"

Şafak Sezer ise, "Umarım finale kadar gidersin ama iddia ediyorum ki Berdan ilk haftadan elenir. Bir bakarsınız 'Ben geldim keke' diye gelir" demesi üzerine kahkaha tufanı yaşanırken Berdan Mardini ise, "Hodri meydan! Yüklenirsem finali yüzde 90 görürüm" demişti.

"SURVİVOR'A GİDİYORUM"

Adaya gitmeden önce stüdyoya giren ve veda paylaşımı temalı fotoğraflar çektiren Berdan Mardini, sosyal medyada gündem olmuştu.

Fotoğraf çekimleri sırasında takım elbise giyen ve valizle poz veren Mardini, tarzı ve konseptiyle dikkat çekti. Ünlü şarkıcı bu pozlarını, "Survivor'a gidiyorum, dönünce görüşürüz. Hazırlıklar tamamlandı" notunu eklemişti.

MUSTAFA TOPALOĞLU ESPRİSİ

Berdan Mardini, önceki gün İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Mardini, muhabirlerle karşılaşınca onları kırmadan sorularını yanıtladı. "Mustafa Topaloğlu ile gitmeliydim" aslında diyen türkücü, "Adaya düşsem yanıma koyacağım şeylerden birisi tayt olurdu bir de Mustafa Topaloğlu olurdu. Jartiyer koydum, sütyen koydum, sabahlık koydum" diyerek kahkaha attı.

"TAYT KOYDUM TABİİ Kİ"

Son zamanlarda sosyal medyada spor yaparken tayt giydiği paylaşımları ile gündeme gelen ve çok konuşulan Mardini, "Adaya giderken tayt koydum tabii ki, neden koymayayım. "Berdan Taytini" yapsak kimse giymez ama" diyerek ekledi.

"KONUŞMAK İSTEYEN KONUŞSUN"

"Ben yorumlarla eğleniyorum ve gülüyorum" diyen Mardini, "Beni alay konusu yapmaya çalışıyorlar ama aslında ben onlarla kafa buluyorum. Hakaret konusuna varmadığı sürece kendimi biliyorum. Ben bir erkeğim, kadın değilim. Giyebileceğim şeyler var, giymeyeceğim şeyler var. Kendimi biliyorum yani. Benim için sorun yok. Konuşmak isteyen konuşsun" dedi.

"KİMSEDEN KORKUM YOK"

Survivor'ın bu seneki kadrosunda bulunan yarışmacılar ve kazanma planı hakkında da konuşan Berdan Mardini, "Hiç kimseden korkum yok. Gayet de yaşça büyüğüm herkesten. Saygı ve sevgi çerçevesinde bir yarışma olsun inşallah. Evden çıkarken beni ağlattılar. Hapishaneye gitmiyoruz yani. Dizi setine gidiyorum gibi düşünüyorum. Çocuklarımız ve kendi geleceğimiz için bir kazanç sağlayacağız. Özlediğimde de kimse için ağlayacağımı zannetmiyorum. Bazı yarışmacılar her şeye ağlıyorlar ya ona da uyuz oluyorum, işi biliceksin. Survivor eşittir SirMardini" diye konuştu.

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09/01/2023 10:02