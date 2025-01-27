Berova: “27-28 Ocak 1958 Direnişi, Kıbrıs Türk halkını bugünlere taşıdı”

Maliye Bakanı Özdemir Berova, 27-28 Ocak 1958 Direnişinin Kıbrıs Türk halkını bugünlere taşıdığını belirterek, direnişin dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Berova, 27-28 Ocak 1958 Direnişinin 67’nci yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Berova mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkının 27-28 Ocak 1958 Direnişi, İngiliz sömürge yönetimine karşı büyük toplumsal direnişidir. Bu direniş, Kıbrıs Türk Halkı’nın, özgürlük, bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinde, Enosis karşıtlığını ve hak arayacak güçte olduğunu, örgütlenip mücadele edebileceğini ortaya koymuştur. İngiliz Sömürge Yönetimi’ne karşı göğsünü siper ederek şahlanan Kıbrıs Türk

halkının 27-28 Ocak 1958 Direnişi’nin, 67’inci yıl dönümünde toprağı vatan yapan şahadet mertebesine ulaşan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, onurlu direnişimizi selamlıyorum.”