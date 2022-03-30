Berova: Belediyelerin birleştirilmesi yönünde kararlıyız

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Özdemir Berova, yerel yönetimler reformu ile ilgili 4 yasa tasarısının geçmesi konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Reformu çok önemsediklerini kaydeden Berova, “Şimdi zamanıdır” dedi.

Berova TAK’a yaptığı açıklamada, dün komite toplantısında yerel yönetimler reformu çerçevesindeki “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı” ve “Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini yaptıklarını ifade etti.

Yarın komitede bu kapsamda 51/95 Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesinin yapılacağını dile getiren Berova, “4 yasanın geçmesi konusunda kararlıyız. Reformu çok önemsiyoruz, şimdi zamanıdır” şeklinde konuştu.

“YANLIŞ YÖNLENDİRME SÖZ KONUSU”

Tepkilerin sorulması üzerine Berova, “Hiçbir reform süreci mutlak uyum süreci içinde olmaz” diyerek, yanlış yönlendirme söz konusu olduğunu söyledi.

“GÖRÜŞMELER HAFTAYA ARA VERMEDEN DEVAM EDECEK”

Belediyelerin birleştirilmesi yönünde kararlı olduklarını yineleyen Özdemir Berova, haftaya da ara vermeden görüşmelerin devam edeceğini belirtti.

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30/03/2022 10:04