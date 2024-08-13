Berova: Devrim Barçın’ın provakasyon yapma gibi becerisi var

Maliye Bakanı Özdemir Berova, CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın deprem fonuyla ilgili eleştirilerini yanıtladı

Berova, “ Devrim Barcın çok çalışan bir milletvekili ama bir çok paylaşımı gerçeği yansıtmıyor. Provokasyon yapma konusunda becerisi var” dedi.

Gundem Kıbrıs’ta konuşan Berova, 2022’den itibaren Merkezi bütçe içinde fonlara yer olmadığını hatırlatırken, deprem fonunda harcama yetkisinin ise Başbakanlık Deprem Komisyonu’nda olduğunu söyledi.

Yaklaşık 1 milyar 100 milyon TL’lik miktarın fonda durduğunu açıklayan Berova, okullarda projeler için bloke taleplerinin anında ayrıldığını belirtti.

Berovsa, çok sayıda tamirat ve yeni okul için hükümetin ciddi bir gayret içinde olduğunu ifade etti.

İç borçlanma haberleriyle ilgili de Berova, “ Son hayat pahalılığından sonra gelen ve kamu Maliyesine üzerine binen yükle birlikte Haziran ayı içinde bir milyar açık çıktı. 1 buçuk milyar TL’ye yakın bir açık. İkiye bölerek borçlandık. 1 Haftalık döviz borcu aldık ve maaşları ödedikten sonra topladığımı gelirlerle o borcu kapatıyoruz geriye kalanı da 3 aylık borç aldık. Bu zaten ilk baştan biliniyordu. Sanki yeni bir şeymiş gibi ortaya atılıyor.” dedi.

Üstel Hükümeti ile Siyasi istikrarın 2027 yılına kadar korunmasını istediklerini kaydeden Berova, istikrarın olmadığı yerde ekonominin de olamayacağını sözlerine ekledi.