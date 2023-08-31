Berova: “Gümrüklerdeki sıkışıklığın nedenini tespit etmek ve gidermek için çalışmalar başlatıldı”

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Gümrük Ve Rüsumat Dairesi Girne Gümrük Şube Amirliğini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Berova, bakanlığına bağlı dairelerde incelemelerde bulunmaya devam ediyor.

Bir süre önce, Gazimağusa limanında; Gümrük Dairesi, Serbest Liman Bölgesi ve Ercan Havalimanı’nda; Ercan yeni terminal Gümrük Binasında incelemelerde bulunan Maliye Berova, bu kez Maliye Bakanlığına bağlı Gümrük ve Rüsumat Dairesi Girne Gümrük Şube Amirliği’ni ziyaret etti.

Girne Limanı ve Girne Gümrük Şube Amirliği’nde gümrük personeliyle de bir araya gelen Berova, personelle bir süre sohbet ederek, talep ve beklentilerini dinledi.

Beova, gümrüklerde yaşanan sıkışıklığın nedenini yerinde tespit etmek ve gidermek adına gerekli çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Berova’ya ziyaretinde, Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü Yusuf Ersoy, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Veysi Bozcan ile Özel Kalem Müdürü Kamil Ağcabay eşlik etti.