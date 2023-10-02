Berova: Kahraman Mücahitlerimize büyük bir vefa borcumuz var

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Emekli Mücahitler Derneği Başkanı Salih Direktör ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Heyet, Berova’ya, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Berova kabulde yaptığı konuşmada, mücahitler ile bir arada bulunmaktan son derece memnun olduğunu belirterek, “Siz büyüklerimizi ağırlamaktan büyük bir mutluluk ve onur duymaktayım. Nazik ziyaretinizden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

-“Kahraman Mücahitlerimize büyük bir vefa borcumuz var”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin doğuşunda, Kıbrıs Türk Mücahidinin ortaya koyduğu mücadele ve emeğin çok büyük olduğuna dikkat çeken Berova, şunları kaydetti:

“Vatan toprakları için canlarını ortaya koyan kahraman Mücahitlerimize büyük bir vefa borcumuz var. Sizlere minnettarız. Bizler bu felsefe içerisinde yetişen kişiler olarak bugün sizlerin sayesinde bu görevleri yapma imkânını buluyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki bu mücadeleyi verdiniz. İyi ki bizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip olduk.”

Emekli Mücahitler Derneği Başkanı Salih Direktör ise, Bakan Berova’ya derneğin çalışmalarını aktardı.

Emekli Mücahitler Derneği Başkanı Direktör, Kıbrıs’ta verilen varoluş mücadelesinin gelecek genç nesillere aktarılmasını, tarih bilincinin güçlendirilmesini ve geleceğe ışık tutmasını amaçladıklarını ifade etti.