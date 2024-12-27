Berova: Ocak ayında sendikalarla yeniden bir araya geleceğiz

Başlık: "Berova: 'Tasarı Tekrar Görüşülecek'"



Maliye Bakanı Özdemir Berova, 32 sendikanın yetkilileri ile gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Berova, Meclisin çalışma sistemiyle ilgili bilgi verirken, yasa tasarısının durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Meclis'in çalışma sistemi bilindiği üzere, tasarı görüşülürse görüşülür, görüşülmezse görüşülmez. Askıya alınması ya da alınmaması konusunda bir şey söylemek mümkün değil. Ancak açıkça ifade ediyorum, bu tasarıyı tekrar görüşeceğiz.”

Bakan Berova, ocak ayında sendikalarla yeniden bir araya geleceklerini vurguladı.