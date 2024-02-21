Berova, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneğini kabul etti

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Gürsel Benan başkanlığındaki Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre kabulde, Gürsel Benan, 1956'dan bu güne kadar kayıt altına alınan 1830 şehitle ilgili bilgi ve fotoğrafların derlendiği iki ciltlik “Şehitler Ölmez Albümü”nü Maliye Bakanı Berova'ya takdim etti.

Kabulde konuşan Berova, Kıbrıs Türkü’nün zor şartlarda varoluş mücadelesi verdiğini anlatarak, bu tarihi mücadelenin kayıt altına alınarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

Derneğin kendisine hediye ettiği albümün, nasıl devlet olunduğunun gelecek nesillere anlatılması açısından çok önemli olduğunu belirten Berova, albümün hazırlanmasına katkı koyanlara teşekkür etti.

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ise, Şehitler Ölmez Albümü’nün hazırlanması için son iki yılda büyük gayret sarf ettiklerini kaydederek, amaçlarının Kıbrıs Türk toplumunun verdiği mücadeleyi anlatmak ve geçmişte yaşananlarla ilgili farkındalığı artırmak olduğunu belirtti.

Şehitler sayesinde bugünlere gelindiğini söyleyen Benan, albümün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temeli ve Anayasası olduğunu ifade etti.