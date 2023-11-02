Maliye Bakanı Özdemir Berova, Alsancak Mare e Monte Yardım Derneği Başkanı Ayşe Tümsoy, Yönetim Kurulu Üyeleri Birgül Kofalı ile Zehra Şekeroğlu’nu kabul etti.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dernek yetkilileri Bakan Berova’ya derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Dernek Başkanı Ayşe Tümsoy, eğitim ve sağlık üzerine, okul ve hastanelere projeler üreten bir sivil toplum kuruluşu olduklarını belirterek, 10 Kasım’da Alsancak İlkokulu Oyun Parkı projelerinin açılışını gerçekleştirmeye hazırlandıklarını kaydetti. Tümsoy, Bakan Berova’yı da açılışa davet etti.

Tümsoy ayrıca, Çamlıbel Sağlık Ocağı’nın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak projelerinin de sonuna geldiklerini söyledi.

- Berova: “Sivil toplum örgütleri demokratik bir toplumun başrol oyuncularıdır”

Maliye Bakanı Özdemir Berova da kabuldeki konuşmasında, nihai amaçları halka hizmet sunmak olan sivil toplum örgütlerinin, demokratik bir toplumun başrol oyuncuları olduğunu kaydetti.

Berova, ülkede eğitim, sağlık, kültür, çevre ve insanı yardım konularına kadar pek çok alanda projeler üreten sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını yakından takip ettiğini ve takdire şayan bulduğunu söyledi.

Alsancak Mare e Monte Yardım Derneği’ne gönül veren çalışkan ve duyarlı kadınları tebrik eden Berova, özelde bölgeye, genelde ise ülkeye verdikleri hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.