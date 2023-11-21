Berova, UBP eski Genel Sekreteri Salih Miroğlu’nun ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Ulusal Birlik Partisi (UBP) eski Genel Sekreteri Salih Miroğlu’nun 18. ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Berova mesajında, “Kıbrıs Türk Halkı’nın yetiştirdiği ve ülkemize tıp, siyaset alanlarında büyük katkılarda bulunan, uzlaşmacı, hoşgörülü, ilkeli ve dik duruşu ile Kıbrıs Türk siyasi hayatımıza iz bırakan ve unutulmazları arasında yer alan Dr. Salih Miroğlu’nu vefatının seneidevriyesinde O’nu bir kez daha saygı, özlem ve rahmetle yâd ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Berova mesajında Miroğlu’nun ailesine, UBP camiasına ve sevenlerine başsağlığı diledi.