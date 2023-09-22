Berova: Yükseköğrenim ülkemizin ana lokomotif, ekonomik aktörlerinden bir tanesi

Maliye Bakanı Özdemir Berova İstanbul Teknik Üniversitesi, İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri Rektörü Prof. Dr. Murat Sarı’yı kabul etti. Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Sarı’ya İTÜ-KKTC Genel Sekreteri Dursun Koç eşlik etti.

İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri Rektörü olarak 4 Eylül itibarı ile göreve atandığını dile getiren Prof. Dr. Murat Sarı, bu çerçevede, KKTC’nin güzide kurumlarını ziyaret ederek, yeni dönemde yürütülmesi gereken projeler konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti. “Bizleri kabul etme nezaketinizden dolayı sizlere hem şahsım hem de kurumumuz adına teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızda sizlerin giderek artan desteğinizi yanımızda hissedeceğimizden hiçbir şüphemiz yok” dedi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova da İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri Rektörlük makamına atanan Sarı’ya nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, görevinde başarılar diledi.

Ülkenin coğrafyası ve jeopolitik konumu dolayısıyla, ağır sanayi türü yatırımların yapılmasına uygun olmadığını kaydeden Berova bu nedenle turizmin ve yükseköğrenimin ülkenin ana lokomotif ekonomik aktörlerinden olduğunu kaydetti.

Berova “İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)’de bu anlamda bizim marka değeri olarak üstlerde gördüğümüz değerlerimizden bir tanesi. Anavatan Türkiye’mizin en köklü, en saygın üniversitelerinden bir tanesi olan İTÜ’nün adamızda İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesinin olması gurur kaynağı. İnşallah sizin rektörlüğünüz döneminde İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri hızla gelişme gösterir ve bu gelişme neticesi içerisinde de ülkemize çok faydalı, çok hayırlı katkılar sağlamış olursunuz. Ebette bu süreçte bizlerde, sizlere her türlü desteği de vermeye hazırız” dedi.