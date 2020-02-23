Beşiktaş 2-2 Trabzonspor

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan kritik mücadele nefesleri kesti! İki takımın da öne geçtiği maç 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Zirvede Sivasspor-Alanyaspor ve Fenerbahçe-Galatasaray maçlarının olduğu haftada mutlak 3 puan isteyen iki takım da tempolu bir futbol sergiledi.

Maçın hemen başında Sörloth ile 1-0 öne geçen Trabzonspor, deplasmandaki zorlu maça moralli başladı.

5. dakikadaki pozisyon sonrasında Beşiktaşlı futbolcular hakeme faul itirazında bulunsa da VAR hakemi Ali Palabıyık'ın orta hakem Fırat Aydınus ile iletişimi sonrasında gol geçerlilik kazandı.

İlk yarıda gol dışında sadece Guilherme'nin bir pozisyonu dışında etkili olamayan Trabzonspor'da Uğurcan kurtarışlarıyla sahneye çıktı!

Beşiktaş'ın geri dönüşü ikinci yarının başıyla başladı! Siyah-beyazlılar baskılı pozisyonlar sonrasında 57. dakika 1-1'lik dengeyi sağladı.

Kevin-Prince Boateng, Burak'ın yerden ortasına iyi bir vuruş yaparak topu Trabzonspor filelerine gönderdi. Yıldız futbolcu, vuruş anında sakatlandığı için gol sevincini yaşayamadı.

Beraberlikten sonra ataklarını sürdüren Beşiktaş, 64. dakikada Vida ile 2-1 öne geçti. Hırvat stoper, kornerden sonra kale önünde yaşanan karambolde topu önünde bulduğu pozisyonda Uğurcan engelini aşmayı başardı.

Trabzonspor'un beraberlik golü 90+1'de geldi. Sörloth, Ekuban'ın arka direğe gönderdiği pasta vuruşunu yaparak maçın skorunu 2-2 olarak belirledi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 37 puana yükselirken, ligde 6 maçlık galibiyet serisi sona eren Trabzonspor ise bir maç eksiliğiyle ve 45 puanla 1. sırada haftayı kapattı.

Beşiktaş ligin 24. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Trabzonspor ise sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

MAÇ GOLLE BAŞLADI | 5' Orta sahada Atiba'nın ayağındaki topa müdahale eden Sörloth, Ndiaye'yi topla buluşturdu. Hızla savunmanın üstüne giden Ndiaye, pasını Sörloth'a bıraktı. Trabzonsporlu golcü ceza sahasına girip sol çaprazdan yerdne sert vuruşla meşin yuvarlağı Loris Karius'un yanından uzak köşede ağlarla buluşturdu.

Beşiktaşlı futbolcular, Sörloth'un Atiba'dan topu çaldığı pozisyonda faul olduğu yönünde itiraz etti. Fırat Aydınus, VAR'dan gelen uyarı sonrasında orta noktayı gösterdi.

11' Elneny ceza sahası dışından plase bir vuruş yaptı ancak Burak Yılmaz'a çarpan top direğin dibinden auta çıktı.

26' Caner'in kornerden ortasında Gökhan Gönül kafa vuruşunu yaptı. Uğurcan harika bir refleksle topu kornere çeldi.

UĞURCAN'DAN MÜTHİŞ KURTARIŞ | 45' Kevin-Prince Boateng'in ceza sahası içersinde sol çaprazdan yaptığı vuruşta Uğurcan Çakır son anda uzak köşeden topu kornere çeldi.

47' Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Caner pasını Atiba'ya gönderdi. Atiba topu Burak Yılmaz'a aktardı. Burak müsait pozisyonda istediği vuruşu yapamadı ve top Uğurcan'da kaldı.

BURAK GOLE YAKLAŞTI | 56' Gökhan Gönül'ün sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya hareketlenen Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda top kalenin solundan az farkla auta gitti.

BERABERLİK GOLÜ | 57' Sol kanatta Pereira'yı geçen Burak sol kanattan yerden yaptığı ortada Kevin-Prince Boateng'in ön direkte gelişine yaptığı vuruşta top Trabzonspor filelerine gitti: 1-1.

YİNE UĞURCAN SAHNEDE | Ceza alanında yaşanan karambol sonrasında topu önünde bulan Elneny'nin, penaltı noktası hizasından köşeye gönderdiği şutta Uğurcan Çakır topu son anda köşeden kornere çeldi.

BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ | 64' Caner Erkin'in kornerden ceza sahasına yaptığı ortada Boateng'in kafa vuruşunda direkten döndü. Dönen topu Ruiz tamamlamak istedi ancak Uğurcan gole izin vermedi. Kaleciden dönen top bu kez Vida'nın önünde düştü. Hırvat stoper altıpas içerisinden topu filelere göndererek Beşiktaş'ı 2-1'lik üstünlüğüe taşıdı.

SON SÖZ DURAKLAMADA | 90+1' Sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Caleb Ekuban, pasını ceza sahasına aktardı. Beşiktaşlı oyuncuların dokunamadığı topa arka direkte vuruşunu yapan Sörloth kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak skora yeniden denge getirdi: 2-2.

ALMANYA'DAKİ SALDIRI UNUTULMADI



iki takım futbolcuları, 20 Şubat'ta Almanya'nın Hanau kasabasında Türk vatandaşlarına karşı yapılan saldırıyı unutmadı. Maçtan önce saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulurken, Beşiktaşlı taraftarlar da Avrupa'daki gurbetçilere destek için pankart açtı.

Hüseyin Çimşir, sarı kart cezalısı Mikel'in yerine Doğan Erdoğan'ı sakatlığı bulunan Nwakaeme yerine ise Sturridge'e forma verdi.

Trabzonspor’da takımla çalışmalara başlayan Abdülkadir Ömür, Beşiktaş deplasmanında arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Lens (Diaby dk. 64), N’koudou (Necip dk. 87), Boateng (Boyd dk. 78), Burak

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Doğan (Ekuban dk. 66), Guilherme (Bilal dk. 87), Sosa, Ndiaye, Sturridge (Kamil Ahmet dk. 55), Sörloth

23/02/2020 10:40