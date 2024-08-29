Besim Tibuk: Başbakanın stratejik hamleleri takdire şayan

Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, katıldığı bir televizyon programında Başbakan Ünal Üstel’in Teknecik Santrali’ne yaptığı ziyareti değerlendirdi...

Gazeteci yazar Hasan Erçakıca’nın sorularını yanıtlayan Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, Başbakan Üstel’in santrale gerçekleştirdiği ziyaretin son derece yerinde bir hamle olduğunu belirtti.

Tibuk, Üstel’in AKSA yetkilileriyle birlikte yaptığı bu ziyaretin başarılı bir operasyon olduğunu vurgulayarak, “Başbakan burada çok başarılı bir operasyon yaptı, onu kutluyorum” dedi.

Başbakan Ünal Üstel’in santrale doğrudan gitmesi halinde, potansiyel sorunların “parça yok” gibi gerekçelerle ertelenebileceğini belirten Tibuk, bu stratejik hamlenin Üstel’in liderlik vasıflarını ortaya koyduğunu ifade etti. Tibuk, Başbakan’ın bu ziyaretle enerji sektöründeki sorunlara doğrudan müdahil olduğunu ve hızlı çözüm arayışına girdiğini belirterek, Üstel’i bu hamlesi nedeniyle takdir ettiğini sözlerine ekledi.