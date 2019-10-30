Betmezoğlu Şeker Sigorta'nın Eylül 2019 sonu verilerini açıkladı

Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. Genel Müdürü Mehmet Betmezoğlu Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd.'in Eylül 2019 sonu verilerini paylaştı.

Prim bazında bir önceki yıla göre %39 büyüme, Poliçe bazinda %5'lik artiş, Tahsilatta %30 artiş, Genel idari giderlerinin ise bir önceki yilin ayni ayina göre toplam %98 tasarruf sağlandiğini belirtti. Şirketin şuanki net karinin 2,928,000. TL olduğunu belirten Betmezoğlu Şeker Sigorta’nın bir Kooperatif Merkez Bankası iştiraki olduğunu yani Kıbrıs Türkü’nün malı olduğunu hatırlattı.

Yönetim Kurulunun almış olduğu önlemler neticesinde bu tablonun oluştuğunu belirten Betmezoğlu, bu vesileyle Yönetim Kurulu Başkani Güven Arca'ya, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Göksel Saydam'a Yönetim Kurulu üyeleri Özgün Kutalmiş, Mehmetali Göçer, Tahir Yeşilada, Ömer Arabacıoğlu'na ve Şeker Sigorta (Kıbrıs) Ltd. personeline teşekkür etti.

30/10/2019 14:31