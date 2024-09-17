Bıçaklı KTTO Başkanı Deniz’in hayat pahalılığına ilişkin açıklamalarını kınadı

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17/09/2024

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Bıçaklı KTTO Başkanı Deniz’in hayat pahalılığına ilişkin açıklamalarını kınadı

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz’in hayat pahalılığına ilişkin açıklamalarını kınadı.

Yazılı açıklama yapan Bıçaklı, yapılacak olan artış maaş artışı değil yapılan zamların nedeniyle düşen alım gücünün bir kısmını karşılamak adına uygulanan hayat pahalılığı sistemi olduğunu belirtti.

Hayatı pahalı edenin, sermayenin karını artırmak için sürekli olarak yaptığı zamlar olduğunu savunan Bıçaklı, “Yasal olarak verilecek olan hayat pahalılığı artışı her gün yaptığınız zamların onda birini bile karşılamaz Deniz bey. Hayatı pahalı eden sizin her gün yaptığınız zamlardır” ifadelerini kullandı.

Bıçaklı, “Çalışanlara ve halkımıza hayat pahalılığı artışını bile  çok gören bu tür sermaye temsilcilerini halkımız ve çalışanlar unutmasın günü geldiğinde  de hesabını sorarlar” dedi.

17/09/2024 12:14
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TAGS: Bıçaklı, KTTO, hayat pahalılığı
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