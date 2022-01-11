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Bıçaklı: Türk-Sen görev şehitlerini saygıyla anıyoruz

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11/01/2022

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Bıçaklı: Türk-Sen görev şehitlerini saygıyla anıyoruz

arı Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, trafik kazası sonucu hayatlarını kaybeden eski Türk-Sen Genel Başkanı Necati Taşkın, eski Kamu-Sen Başkanı Erdoğan Sonsal ve eski Yön-Sen Genel Sekreteri Artemel Karal’ı saygıyla andı.

Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, 3 sendikacının, 12 Ocak 1983’te bir sendikal toplantıya katılmak üzere Gazimağusa’ya giderken, trafik kazası geçirdiklerini hatırlattı.

Aynı kazada 3 sendikacının da yaralandığını ifade eden Bıçaklı, “Ölenlere Tanrı’dan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı yaşam dileriz” dedi.

Görev şehitlerini her yıl kabirleri başında anma töreni yaparak andıklarını ifade eden Arslan Bıçaklı, pandemi nedeniyle bu yıl tören yapılmayacağını kaydetti.

11/01/2022 12:01
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TAGS: Bıçaklı, Türk-Sen, haber, kktc
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