Bıçaklı: ''Yeni belirlenen asgari ücreti reddediyoruz''

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20/01/2025

Bıçaklı: ''Yeni belirlenen asgari ücreti reddediyoruz''

 Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Başkanı Arslan Bıçaklı, devlet ve işveren temsilcilerinin asgari ücretlileri açlığa mahkum ettiğini öne sürerek yeni belirlenen rakamı reddettiklerini ve itiraz edeceklerini açıkladı.

Bıçaklı yaptığı açıklamada, son döneme ülkede yapılan ciddi orandaki zamlarla halkın alım gücünün büyük oranda düştüğünü kaydederek buna rağmen asgari ücretlilere, Devlet Planlama Örgütü'nün belirlediği 4 aylık hayat pahalılığı oranı olan yüzde 11.12’nin altında, yüzde 7.5 oranında artış verileceğini belirtti.

Sendika olarak, anayasanın eşitlik ilkesinde aykırı olan bu uygulamayı asla kabul etmeyeceklerini ifade eden Bıçaklı, “Reddediyoruz, yasal süre içinde resmi olarak yazılı itirazımızı yapacağız. Ayrıca bu çirkin ve kabul edilemez uygulamanın düzeltilmesi için her türlü mücadeleyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.” dedi.

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TAGS: Arslan Bıçaklı, haber, kıbrıs
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