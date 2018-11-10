Bilgehan'dan Hükümete Ağır Eleştiri!

Hareket Sözcüsü Hasan Bilgehan, yazılı açıklamasında, “Geçtiğimiz gün UKÜ-Haspolat Kavşağı yaya geçidinde yayaya aracın çarpmasını üzülerek öğrendik. Ne mutlu ki can kaybı olmadı. Yaralanan arkadaşımıza acil şifalar dileriz” dedi.



“İlgili yolda önlem olarak yaya geçidinin kapatılmasını uygun gören ve bu kadar basit bir sözde çözüm üretmeye çalışan fakat bu haliyle de beceremeyen yetkilileri kınıyoruz” diyen Bilgehan, ölen onlarca insandan da mı ders alınmadığını sordu.

Bilgehan, yetkililere yönelik şunları söyledi:

Lefkoşa yönüne gideceklerin, Mağusa yönünden gelenlerin duracakları durak kapatılarak insanları daha da çok tehlike içine soktuklarının farkında değiller mi? Ölümler yetmedi mi?



Üst geçit maliyetinin ve üniversiteye özgü bir tasarımın hazırlanması için beklenilen bunca süreçte bir can kaybı olmuş olsa, bunun hesabı, maliyeti olur mu? Bir anne-babanın, velisini kaybetmiş bir çocuğun gözyaşından daha mı değerli o üst geçit?



Gösterişe dönüştürülmeden bir çözüm üretme becerisini neden gösteremiyorlar? Yoksa her yatırım siyasi partilerin ve hükümetlerin oy kapısı mı?



Üst geçidin ve/veya alt geçidin başlama ve bitiş tarihlerini Ulaştırma Bakanı Sn. Tolga Atakan’dan net gün vererek bekliyoruz. Gecikme ve söylenmeme durumunda her türlü ifşa hakkının halkta olduğunu da şimdiden söyleriz.”