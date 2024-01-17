Bir Kişiyi Bağlayıp Para İsteyen Sanıklar Hakkındaki Karar Açıklandı

Lefkoşa’da 2023 yılı 2 Haziran ile 6 Haziran tarihleri arasında meydana gelen olayda Pakistan uyruklu bir kişiyi bağlayıp, tehditle para isteyen Md. Ramjun Ahmet Ratul, MD. Ripon, Rınku Talukder, Tanuır Hossaın hakkındaki dava bugün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklardan Md. Ramjun Ahmet Ratul, MD. Ripon, Rınku Talukder, Tanuır Hossaın 4’er yıl, Sree Ripon ise 4 buçuk yıl hapis cezası aldı. Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Barkın okudu. Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın, sanıkları kendi ikrarları, sunulan olgu ve emareler ışığımda suçlu bulup, mahkum ettiklerini açıkladı. Barkın, sanıkların mahkum olduğu “Zorla İnsan Kaçırma” suçunun 7 yıla, “Çalmak kastıyla tehditle mal isteme” suçunun 5 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne vurgu yaptı. Barkın, özellikle zorla insan kaçırma suçunun ciddiyet ve vahametine değindi. Sanıkların müştekiyi 2 Haziran ile 6 Haziran tarihleri arasında 5 gün boyunca ayaklarını, ellerini ve ağzını bağlayıp, tehditle 2 bin 500 Euro istediklerini anımsatan Barkın, “5 gün boyunca pişmanlık duymadan eylemlerine devam ettiler” dedi. Barkın, müştekinin sanıkların elinden kaçarak kurtulduğunu, kamu yararı gereği sanıklara caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti. Barkın, müştekinin dört sanığı affetmesini, Sree Ripon’u affetmemesini aleyhine değerlendirdiklerini kaydetti. Barkın, Md. Ramjun Ahmet Ratul, MD. Ripon, Rınku Talukder, Tanuır Hossaın’e 4’er yıl, Sree Ripon’a ise 4 buçuk yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı. (Kamalı Haber)