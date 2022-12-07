'Bir Sır Adam- İlter Kırmızı' isimli kitap Özdenefe’ye sunuldu

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07/12/2022

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'Bir Sır Adam- İlter Kırmızı' isimli kitap Özdenefe’ye sunuldu

Güven Uludağ,  Koral Özkoraltay ve Osman Kırmızı tarafından kaleme alınan “Bir Sır Adam- İlter Kırmızı” isimli kitap, kitabın kaynağı ve oluşması için arşivlerini veren İlter Kırmızı tarafından Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’ye takdim edildi. 

Meclis Başkanlığndan yapılan açıklamaya göre, İlter Kırmızı kabulde yaptığı konuşmada, orijinal belgelerle desteklenerek hazırlanmış bir çalışma olan kitabın  ilk baskısını Meclis Başkan Yardımcısı  Özdenefe’ye takdim etmekten onur ve mutluluk duyduğunu belirtti. 

Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de takdim için İlter Kırmızı’ya teşekkür ederken ,ilgi ile okuyacağını söyledi. 

Özdenefe bu gibi belgelere dayalı eserlerin, toplumsal hafızanın gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir kaynak olduğuna değindi. 

07/12/2022 15:41
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TAGS: Bir Sır Adam- İlter Kırmızı, özdenefe, Güven Uludağ,   Koral Özkoraltay, Osman Kırmızı
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