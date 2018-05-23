HABER KIBRIS

Birol Karaman hedeflerini açıkladı

Karaman ,Girne’deki sorunları aşmak için önlerinde hiçbir engel olmadığına değindi.  

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23/05/2018

Birol Karaman hedeflerini açıkladı
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Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Belediye Başkan Adayı Birol Karaman, Haber Kıbrıs Web TV’de Hüseyin Ekmekçi’nin konuğu olarak adaylığıyla ilgili soruları yanıtladı. Karaman, başkanlığa seçilmesi halinde Girne için gerçekleştirmeyi düşündüğü hedeflerini anlattı.

Karaman, seçim çalışmalarının iyi gittiğini söyledi. Girne’de en acil çözülmesi gereken sorunun trafik olduğunu belirten Karaman,  trafik  sorununun her iki kişiden birinin canını yakan, zamanını alan ve yaşam kalitesini düşüren bir sorun olduğuna vurgu yaptı.

Girne’de yaşayanların yüzde ellisinden fazlası trafikten şikayetçi olmasından dolayı en acil sorun olarak trafik konusunu ele aldıklarına değinen Karaman, bir yıl içinde  sorunu çözeceklerini söyledi.

Birol Karaman’ın açıklamalarını 27. dakikadan dinleyebilirsiniz

 

 

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TAGS: Birol Karaman, girne, belediye, başkan, aday
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