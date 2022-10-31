BKP 6’ncı Olağan Kurultayı yapıldı...

Birleşik Kıbrıs Partisi'nin (BKP) dün gerçekleşen 6’ncı Olağan Kurultayı’nda Genel Başkanlığa yeniden İzzet İzcan seçildi.

BKP’den yapılan açıklamaya göre, 2022-2025 yılları arasında BKP’yi yönetecek Başkan, Parti Meclisi ve Yüksek Onur Kurulu üyelerinin seçildiği BKP 6’ncı Olağan Kurultayı dün KTOEÖS salonunda gerçekleşti.

Yeni dönem için yeniden başkanlığa getirilen İzzet İzcan, Kurultay’da yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununda ciddi bir durgunluk yaşanmakta olduğunu ve yönetimlerin iki ayrı devlet politikasında ısrar ettiği sürece, BM Genel Sekreteri’nin toplumlar arası görüşmeleri başlatmayacağını belirtti. Bunun taksim siyaseti olduğunu dile getiren İzzet İzcan, taksim siyasetinin Kıbrıs Türk toplumunu yok edeceğini savundu.

- İzcan: “Statükoyu reddeden ve federal Kıbrıs’ı benimseyen güçlerle hareket edeceğiz”

Ekonomide korkunç bir yıkımın gerçekleşmekte olduğunu belirten İzzet İzcan, ekonomik sorunlarla, siyasi sorunların iç içe geçtiğini ve bundan kurtulmanın yolunun federal birleşik Kıbrıs’a ulaşmak olduğunu söyledi.

BKP’nin federalist güçlerin ittifaklar siyasetine bağlı olduğunu ve yaklaşan yerel seçimlerde de buna uygun davranacağını dile getiren İzcan, statükoyu reddeden ve federal Kıbrıs’ı benimseyen tüm güçlerle birlikte hareket edeceklerini belirtti.

Faaliyet ve mali raporunun da oy birliği ile onaylandığı Kurultay’da göreve getirilen isimler şu şekilde:

“Genel Başkan: İzzet İzcan

Parti Meclisi Üyeliği: Orçun Kılıçoğlu, Salih Taşkın, Kader Beyoğlu, Adem Gürbudak, Doğa İzcan, Veli Yalçın, Tuncer Minare, Şakir Defteralı, Duzari Savaşır, Dr. Ahmet İşbeceren, Ahmet Dede, Yıltan İnanoğlu, Tuncer Özbahadır, Salih R. Sonüstün, Hüseyin Y. Yaşarcan, Ülker Fahri, Hikmet Olgaçer, Münür Özdiren, Yıldırım Tosun, Hüseyin Avcı

Yüksek Onur Kurulu Üyeliği: Aziz Kutlay, Ömer Köse, Bahire Korel, Kâşif Fevzioğlu, Emin Taşker.”

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31/10/2022 10:47