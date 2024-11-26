Boğaz Piknik Alanı'nda ateş yakan 4 kişinin kimlikleri belirlendi

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26/11/2024

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Boğaz Piknik Alanı'nda ateş yakan 4 kişinin kimlikleri belirlendi

Aşırı rüzgarların yaşandığı geçen akşam Boğaz Piknik Alanı'nda ateş yakan ve ciddi bir tehlikeye neden olan 4 kişinin kimlikleri belirlendi.

Polisin tutuklayıp yasal işlem uyguladığı 4 kişi Suudi vatandaşı çıktı. Ahmed Khaled Muhammed AL SOOFY, Abdullah Muhammad AHMED, Eiz Eddin ARNOUS ve Abdullah AFEF'e polis tarafından iki dava okundu. Ciddi bir para cezasına çarptırılan 4 kişi kamuoyu tarafından ciddi şekilde eleştiri gördü.

26/11/2024 10:03
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TAGS: Ahmed Khaled Muhammed AL SOOFY, Abdullah Muhammad AHMED, Eiz Eddin ARNOUS, Abdullah AFEF
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