Boğaz Piknik Alanı'nda ateş yakan 4 kişinin kimlikleri belirlendi

Aşırı rüzgarların yaşandığı geçen akşam Boğaz Piknik Alanı'nda ateş yakan ve ciddi bir tehlikeye neden olan 4 kişinin kimlikleri belirlendi.

Polisin tutuklayıp yasal işlem uyguladığı 4 kişi Suudi vatandaşı çıktı. Ahmed Khaled Muhammed AL SOOFY, Abdullah Muhammad AHMED, Eiz Eddin ARNOUS ve Abdullah AFEF'e polis tarafından iki dava okundu. Ciddi bir para cezasına çarptırılan 4 kişi kamuoyu tarafından ciddi şekilde eleştiri gördü.