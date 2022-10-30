Bombalı saldırılar sonrası Somali'den dünyaya 'Doktorlarınızı gönderin' çağrısı

ads ads ads ads
30/10/2022

ads
Bombalı saldırılar sonrası Somali'den dünyaya 'Doktorlarınızı gönderin' çağrısı

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkesinin başkenti Mogadişu'da dün 100'den fazla kişinin öldüğü, en az 300 kişinin yaralandığı saldırılar sonrası yardım çağrısı yaptı.

Mahmud, basına yaptığı açıklamada, "Saldırıda yaralananları yurt dışına gönderemediğimiz için uluslararası ortaklarımızdan ve Müslümanlardan doktorlarını buraya göndermelerini istiyoruz" dedi.

Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Saldırı sonrası Mogadişu'daki hastaneler için acil kan bağışı çağrısı yapılmıştı.

Somali'de seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Mahmud, terör örgütü Eş-Şebab ile kapsamlı şekilde mücadele edileceğini açıklamıştı.

Mogadişu'da dün bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilen iki saldırıda en az 100 kişinin öldüğü ve 300'den fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.

30/10/2022 12:22
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: SOMALİ, ÇAĞRI, doktor, saldırı
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.