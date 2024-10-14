Borak: “Karpaz İmar Planı halka ve ilgili paydaşlara sunulmalı”

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14/10/2024

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Borak: “Karpaz İmar Planı halka ve ilgili paydaşlara sunulmalı”

Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak, "hazır olduğu" söylenen Karpaz İmar Planı’nın halka ve ilgili paydaşlara sunulmasını istedi.

Borak yazılı açıklamasında, yıllardır Karpaz emirnamesiyle ilgili sağlam bir irade ortaya konmadığını ve “Karpaz İmar Planı” hususunda somut bir adım atılmadığını savundu.

“İlgili Bakanın aylar önce Yeni Erenköy’de, bu hafta da Dipkarpaz’da İmar Planının hazır olduğunu ve hayata geçirileceğini” söylediğini kaydeden Borak, "İmar Planı varsa, bunun kimlerle ve ne şekilde yapıldığını açıklamak zorundadırlar. Çalışma içerisinde Karpaz halkının, bilimsel verilerin ve ilgili paydaşların dahil olmadığı bir planın bölgemize  hiçbir faydası olmayacaktır" dedi.

14/10/2024 10:51
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TAGS: Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği
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