Brüksel'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

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16/10/2023

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Brüksel'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Belçika'nın başkenti Brüksel'de silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
 Belçika'nın başkenti Brüksel, silahlı saldırıyla sarsıldı.

İlk gelen bilgiler arasında saldırganın silahla etrafa ateş açtığı ardından da olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, saldırıda en az 2 İsveçlinin hayatını kaybettiği belirtildi. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı. Öte yandan saldırı anlarına ait görünteler ortaya çıktı.

Görüntülerde turuncu kıyafetli saldırganın etrafa ateş açtığı görülüyor.

 

16/10/2023 22:50
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TAGS: Brüksel’de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
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