Bu hayati sorunları da normalleştirmeylim artık, mücadele edelim…

Topum olarak bizi tehdit eden, rahatsızlık yaratan, huzurumuzu bozan sorunlardan şikâyet ederken, bazıları “Zaman başka zaman, çağ değişti, bunların olması normaldir” diyebiliyor.

Tabii ki çağ değişti, tabii ki başka zamanlardan geçiyoruz, tabii ki mesela 50 yıl önceki şartlarla bugünküler aynı değildir, tabii ki teknolojinin gelişmesi hayatımızı kolaylaştırdığı gibi, bazı riskler de barındırıyor, tabii ki küresel bazı sorunların bizi de etkiliyor…

Buna itiraz edemeyiz ama çağ değişti diye gelip bizi bulan bazı ciddi sorunları da normal karşılayacak halimiz yok, normalleştirmemeliyiz…

Mesela ülkemizde gerçekten ciddi bir boyuta ulaşan insan kaçakçılığı gerçeği…

Mesela bazı iş insanlarını vurmak, suikast düzenlemek için ülkemize gelen kiralık katiller…

Mesela son yıllarda baş edemediğimiz, önleyemediğimiz çocuk anneler, çocuk babalar…

Listeyi artırmak mümkündür de şimdi bunlara bakalım.

Sizce bu sorunlara çare bulmak için ülkeyi yönetenlerin, isteği, çabası ve yeteneği var mı?

Ya da sizce toplum bunlara yeterince tepki gösteriliyor mu?

Her şeyi kanıksıyoruz, her şeyi normalleştiriyoruz, hiçbir şeye tepkimiz kalmadı…

Ülkemizde neredeyse bir sektöre dönüşen, grupların paylaşım kavgasına neden olan, insan hayatı üzerinden vurgun düzeni çarkı yaratılan insan kaçakçılığını öylece izlemek mi lazım?

Bir şekilde ülkeye gelen insanların, Güney Kıbrıs’a geçirilmesi için illegal bir sektör yaratılmış buralarda. İllegal ama herkesin bildiği ve normal karşıladığı ‘bol kazançlı’ bir faaliyet…

Ne acı ki devlet kurumlarının ve bazı üst düzey yöneticilerin adı da karıştı insan kaçakçılığına, bazı üst düzey yöneticilerin tutuklanabileceğinden söz ediliyor. Herkes bir şeyler söylüyor, ortada isimler dolaşıyor ama insan kaçakçılığı hız kesmiyor.

Bakın insan kaçakçıları Rum polisinden kaçmaya çalışırken, polisin ateş açması sonucu 24 yaşında bir Pakistanlı hayatını kaybetti. İnsafsız insan kaçakçıları, yaralanan genci hastaneye götürmeyip, öylece bıraktı, ölmesine göz yumdu… Daha nice dramlar yaşandı bu ülkede? Ülkelerindeki kötü şartlardan kaçan ve varını yoğunu kaçakçılara yediren masum insanların dramı bu…

Hiç mi önemi yok bunun? Onlara insan olarak bakamıyor muyuz? Onların insan olduğunu unuttuk mu? Bundan kazanç sağlayan fırsatçılar, öylece ortada dolaşacak mı? Bununla mücadele edilmeyecek mi?

Ya ülkemizde fır dönen tetikçiler? Normal mi bu? Parası ödenen kiralık katiller bu ülkeye koşup tetiği çekecek mi?

“Aaaaa ülkemize tetikçi gelmiş, suikast düzenleyecek. Ne ilginç…” deyip geçecek miyiz? Vahşi batı filmlerindeki şartlar mı geliyor bu ülkeye? Rahat, huzurlu Kıbrıs’a ne oldu? Huzursuz ve tekinsiz günlere mi evriliyoruz? Tamam mı yani bu iş?

Ülkeye gelen TIR’larda, araçlarda kaçak insanlar, kaçak silahlar, kara paralar giriyor buralara. Tedbir nerede? Güvende miyiz gerçekten?

Ya çocuk anneler, çocuk babalar? Son yıllarda kötü bir istatistik var bu konuda? Rakamlar endişe verici, rahatsız edici… 2024’ü bilmiyoruz ama 2023 yılında 18 yaş altı 61 çocuk doğum yapmış, 7 erkek çocuk da baba olarak kayıtlara geçmiş…

Bu konu medyada yer aldığında, “Ne olmuş yani, geçmişte annelerimiz, nenelerimiz de 16- 17 yaşlarında evlendirilmiyor muydu? Bu yeni bir şey değil ki” diyebiliyor birileri.

Yahu, o dönem de yanlıştı, şimdi de yanlış… Dinleyin bakalım annelerinizin, nenelerinizin 17 yaşında evlenmeleriyle ilgili yaşanmış öykülerini, çocuk yaşta zorla evlendirilen, anne olan, seçme şansı bile bulunmayan bu insanlar neler çekmişler, ne zorluklar yaşamışlar?

Mümkün olsa bugün onlara seçme şansı verilebilse yine evlenirler miydi 16- 17 yaşında? Anne olur muydular o yaşta? Kadınlar, genç kadınlar için karanlık bir çağdı o dönem. Yine karanlığa geri mi döneceğiz? Çocuklar, 21’inci Yüzyıl’da da çocukluğunu yaşayamadan çocuk sahibi mi olsun? Bugün bu çocukların durumu ne, kaçı evlendirilmiş, onu bile bilmiyoruz.

Yüzeysel istatistiki bilgilerle konuşuyoruz. Sosyal yardımla ilgili bakanlığın, ilgili dairenin ciddi istatistiki bilgisi var mı? Kimdir bu insanlar? Hangi kesimde yoğunlaşıyor? Neler yapılıyor bunlar için, ne gibi tedbirler alınıyor?

Tamam bu ülkede herkesin bir şekilde kişisel, ailesel sorunları var, “Benim sorunum bana yeter” diyorlar belki ama bunlar da ciddi sorunlar…

Toplumsal sorunlar bir şekilde hepimizi ilgilendirir, hepimizin sorunudur. Bu huzursuz edici olayları kanıksamayalım artık, “Bana dokunmayan yılan bin yaşasın” demeyelim. Bunların olmaması, bunlar için tedbir alınması için yönetenler üzerinde baskı kuralım… Dramlar biriktiren bu sorunlar, bize de ülkemize de yakışmıyor bunlar… Bunların yaşanması da kötü, bunlarla anılmak da…