Bu küçücük ada, kimsenin pisliği ve arka bahçesi olamaz

NE ARARSAN VAR. SİLAH KAÇAKÇISI VAR. İŞİD ÜYESİ, TETİKÇİ VAR. ÇEK SENET MAFYASI VAR… TAMAMI KKTC’DE. NASIL GELMİŞLER, NASIL YERLEŞMİŞLER? KİMLERLE ORTAK HEPSİ?

TAMAMI İNTERPOL YA DA TÜRKİYE MAKAMLARINCA ARANMAKTAYDI. TUTUKLANIP TÜRKİYE’YE VERİLEN, BURADAKİ FAALİYETLERİ DURDURULAN, ADAYA GİRİŞİ YASAKLANANLAR VAR. BİLDİĞİNİZ KAPSAMLI BİR GÜVENLİK OPERASYONU

Bilmem sizlerin de dikkatini çekti mi? Polis Genel Müdürlüğü, belli ki hem Türkiye hem de uluslararası güvenlik örgütleri ile ortak çalışarak önemli operasyonlar gerçekleştirdi. Hükümet de aldığı kararlarla dört farklı kişinin adaya girişini yasakladı.

Ne ararsan var. Örneğin Baybaşinler. Türkiye’de devleti uğraştıran, ismini bir aşiretten alan örgüt. Büyük bir aile, ve sürekli olarak Türkiye’nin huzurunu bozan eylemleri var. Bizim ülkemizde de, maşallah ciddi faaliyet yürütmüşler. Bu suç örgütüne mensup bir isim de Arjen Sunal

Ülkeye giriş yasağı konulan isim Arjen Sunal. Lakabı Haval… Kürtçe’de, “dost, arkadaş” demek. Ülkemizde de ekonomik faaliyetleri bulunuyor. Mağusa’da bulunan bir çok işyerine de ortak maşallah… Yani yıllardır bu faaliyetlerine devam ediyor

Gazimağusa’da bazı iş yerlerinin hissedarı olduğu bilinen Arjen Sunal, tefecilik, çek-senet ve finans faaliyetlerinde bulunuyor. Gerekçe bu. Resmi Gazetedeki duyuruda, “kamu güvenliğini ve kamu düzenini korumak amacıyla Yabancılar ve Muhaceret Yasası uyarınca ülkeye girişi yasaklandı” denildi

Heval Arjen, Mağusa’da bir çok işyerinin de ortağı. İşyerleri Baybaşin Suç Örgütü'nün finansmanı ile kurulmuş. Tümü Mağusa’da da bulunan "Win Win Finans, Fast Direct Döviz Ltd. Vip Srnart Rent A Car Ltd. ve Vip Smart Security Com Ltd." isimli işyerlerinde hissedarı olarak görülüyor

Dövizden finansa, kiralık araba işinden çek- senet işine kadar, bildiğiniz düzenini kurmuş. Uuzn süredir. Ortakları da var tabi. Ortakları ile ilgili bir bilgi verilmezken, şirket isimlerinden diğer ortakları öğrenmek mümkün.

Polisin yaptığı bir operasyonla tutuklanan başka bir isim var. İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan IŞİD terör örgütü üyesi Shamil Kalaev. Bildiğiniz ülkemizi “sığınılacak bir liman olarak” kullanmış, uzun süredir

Peki Shamil Kalaev kim? Şamil yani… Bir çok kanlı eylemde bulunmuş, ortadoğuda çok sayıda eyleme katılmış… Türkiye için de güvenlik tehdidi oluşturan bir isim. Bildiğiniz ülkemize gelmiş, gümrüklerimizden geçmiş, huzur içinde saklanıyordu

Bakanlar Kurulu kararında bakın ne diyor: Rusya vatandaşı Shamil Kalaev'in Rusya tarafından İnterpol nezdinde Kırmızı Bülten ile arandığı, “IŞİD” arasında yer alıp, Ukrayna menşeli organize suç örgütleri ile de bağlantılı bir şahıs olduğu, Türkiye Cumhuriyeti'ne girişinin yasak olduğunun tespit edilmesi…

Bildiğiniz, suçlu. Uzun süredir de aranmaktaymış. Hangi kimlikli, bizim ülkemize nasıl girildiği bilinmez. Ancak Rusya Federasyonu istihbarat örgütleri KKTC’de olduğunu tespit ediyor ve KKTC- Türkiye makamları ile irtibata geçiriliyor. Tutuklanarak Türkiye’ye iade ediliyor

KKTC’ye girişi yasaklanan iki isim daha var. Türkiye Cumhuriyeti uyruklu Muhammed Hanifi Kulaksız ve kardeşi Burak Kulaksız. Türkiye’de işlediği suçlar ve yasa dışı faaliyetleri nedeniyle aranıyordu. Belli ki o da KKTC’yi mesken tutmuştu.

İkisi de silah kaçakçısı olarak biliniyor. Belli ki burada da Rusya ile Türkiye’nin istihbarat örgütleri iyi çalışmış. Kulaksız kardeşler, KKTC ve Güney Kıbrıs’a aynı anda silah sevkiyatı yapmak isterken, Ukrayna ile silah satma pazarlığı yaparken belirlenmiş

Dört isim. Silah kaçakçısı var. Uyuşturucu kaçakçısı var. Çek- senet mafyası, para aklayan var. Hem Rusya hem Türkiye güvenliğini tehdit ettikleri belli. KKTC makamları hem belirleyip tutuklayarak hem de adaya girişlerini yasaklayarak önemli bir iş yapmış durumda

Uzun zamandır bu temizlik operasyonu KKTC’de de devam ediyor. Adanın da güvenliğini sağlayan bu adımları desteklemek gerekiyor. Bu küçücük ada, kimsenin pisliği ve arka bahçesi olamaz. Atılan bu adımlarda şüphesiz, Türkiye içişleri bakanlığınca başlatılan temizlik operasyonlarının da etkisi büyük

Bu habere tepkiniz:



22/12/2023 08:57