“Burada gönüllülük yoktur kaldı ki gönüllü bağış için yasaya gerek yoktur”

Halkın Partisi Girne açık pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi. Ziyaret ertesinde basına yapılan açıklamada HP Genel Başkanı Özersay “bugün sokakta vatandaşların maaş kesintileri konusundaki haklı tepkisini bizzat gözlemleme imkanı bulduk. Çok açık söylüyorum kimse parasını bu hükümete emanet etmek istemiyor. Vatandaşlar bu hükümetin her yanından israf ve gereksiz harcama bilgi ve görüntüleri gelirken, başta Elektrik Kurumu olmak üzere ihalesiz şekilde kurumlar zarara uğratılıyorken ve gereksiz ve partizanca istihdamlar, işe alımlar sürerken maaşlarından kesinti yapılmasına ciddi şekilde tepkilidirler. Halk nezdinde herhangi bir güvenirliği olmayan, ta en baştan gayrimeşru şekilde demokratik teamüllere aykırı şekilde kurulan bu hükümetin insanların maaşlarından kesinti yapmaya kalkışması ne samimi bulunmuştur ne de inandırıcı. Üstelik adı gönüllü ama kendisi kesinti karinesi üzerine kurulan bu uygulamaya da ayrıca tepki vardır. Yani kesinti yapılmasını istiyorsan dilekçe vermeye zorlanıyorsun. Bunun için yasa yapmaya ve insanlara bu eziyeti yapmaya gerek yoktu. Gerçek gönüllülük bağış yapmak isteyen kişinin kendi iradesiyle dilekçe vermesidir. Yapmak istemeyenin dilekçe vermek zorunda bırakılması değil” ifadelerini kullandı.

Halkın Partisi’nden yapılan açıklamada HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın Girne açık Pazar ziyareti sırasında kendisine HP Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu, Sine-i Millet komisyonu başkanı Çağın Çağatay, Örgütlenme Sorumlusu Cengiz Karataş ve bazı Girne İlçe Yönetim kurulu üyelerinin de eşlik etti.

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29/03/2023 16:57