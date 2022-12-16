Büsküvütçü, “Milli Davamız Kıbrıs” konferansında konuştu

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16/12/2022

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Büsküvütçü, “Milli Davamız Kıbrıs” konferansında konuştu

 Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Türkiye’den gelen Gençlik ve Eğitim Derneği’nin düzenlediği “Milli Davamız Kıbrıs” konferansına konuşmacı olarak katıldı.

MDP’den yapılan açıklamaya göre Büsküvütçü konferansta, “Geçmişten bugüne Kıbrıs’ta Türk varlığı ve milli davamız Kıbrıs” konulu konuşma yaptı.

Konuşma ve bilgilendirme sonrasında katılımcıların sorularını da cevaplayan Buray Büsküvütçü, KKTC’nin nesilden nesile aktarılmasında gençlerin rolünün altını çizdi.

16/12/2022 11:08
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TAGS: Buray Büsküvütçü, Türkiye
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