Bütçe görüşmeleri devam ediyor... Gündemde Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi var

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bütçe görüşmelerine devam etmek üzere bugün saat 11. 20'de toplandı.

Komite ilk olarak 403 milyon 467 bin TL’lik Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi, 252 milyon 800 bin TL’lik Serbest Liman ve Bölge İdaresi bütçesi ile 19 milyon 83 bin TL’lik Rekabet Kurulu bütçesini görüşecek.

Komite daha sonra 4 milyar 852 milyon 810 bin TL’lik İçişleri Bakanlığı bütçesini ele alacak.