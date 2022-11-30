Büyükelçi Feyzioğlu başkanlığındaki toplantıda narenciye sektöründe yapılacak çalışmalar ele alındı

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu başkanlığında, ülkede faaliyet gösteren tüm narenciye ihracatçıları, KKTC Narenciye İhracatçılar Birliği yetkilileri, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı İhracat Dairesi Yetkilileri, KKTC Maliye Bakanlığı Gümrük İdaresi ile KKTC Tarım Dairesi yetkililerinin de katıldığı, bir toplantı gerçekleştirildi.

Lefkoşa Büyükelçiliği’nde gerçekleşen toplantıda “Narenciye ihracatında gerek TC gerekse KKTC’de yaşanan sorunlar ve çözüm yolları”, “Narenciye konusunda kapasite artırımı ile farklı türde ürünler üretimi yoluyla ihracatın arttırılması yollarının neler olabileceği”, “KKTC ihraç konusu ürünlerin analiz raporlarının sadece KKTC’de yapılıp ayrıca TC’de yapılmaması için akredite olmuş ve modern cihazlar ile donatılmış yeni bir laboratuvar kurulması”, KKTC Gümrüklerinde kullanılmak üzere X-Ray cihazı alım ve temini konusunda çalışma yapılması”, “Narenciye Paketleme tesislerinin bakım ve rehabilitasyonun yapılması konusunda çalışma yapılması” kararlaştırıldı.

Bu tür toplantıların 2 ayda bir gerçekleştirilmesi konusunda da görüş birliğine varıldı.

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30/11/2022 12:00