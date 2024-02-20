Büyükyılmaz: YDP’de Kurultayın kaybedeni olmayacak

Genel Başkan Erhan Arıklı’ya yakınlığı ile bilinen YDP Genel Başkan Yardımcısı Turan Büyükyılmaz, ADA TV’de kurultay sürecini değerlendirdi.

İhtiyatlı mesajlar veren Büyükyılmaz, Talip Atalay’ın da çok değerli bir isim olduğunu, kurultayı en az hasarla atlatmak istediklerini söyledi.

Talip Atalay’ın adaylık nedenlerini iyi anlamak gerektiğini, bu konuyu diyalogla yoluyla çözmenin yollarını bulmak istediklerini ifade eden Büyükyılmaz, “ Sonuçta kim kazanırsa kazansın, bu kurultayın kaybedeni olmayacak” dedi