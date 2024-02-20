Büyükyılmaz: YDP’de Kurultayın kaybedeni olmayacak

ads ads ads ads
20/02/2024

ads
Büyükyılmaz: YDP’de Kurultayın kaybedeni olmayacak

Genel Başkan Erhan Arıklı’ya yakınlığı ile bilinen YDP Genel Başkan Yardımcısı Turan Büyükyılmaz, ADA TV’de kurultay sürecini değerlendirdi.

İhtiyatlı mesajlar veren Büyükyılmaz, Talip Atalay’ın da çok değerli bir isim olduğunu, kurultayı en az hasarla atlatmak istediklerini söyledi.

Talip Atalay’ın adaylık nedenlerini iyi anlamak gerektiğini, bu konuyu diyalogla yoluyla çözmenin yollarını bulmak istediklerini ifade eden Büyükyılmaz, “ Sonuçta kim kazanırsa kazansın, bu kurultayın kaybedeni olmayacak” dedi

20/02/2024 10:50
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Turan Büyükyılmaz, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.