Çağıner: Ülke yönetmek ciddi iştir; yönetmeyi bilen insanların işidir
Çağıner, sosyal medya hesabından isim vermeden ülkedeki yöneticileri eleştirdi.
26/12/2020
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, sosyal medya hesabından isim vermeden ülkedeki yöneticileri eleştirdi. Dimağ Çağıner'in bu paylaşımı dün akşam açıklanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlardan sonra yapması dikkat çekti.
Çağıner, isim vermeden yaptığı eleştiride "Ülke yönetmek ciddi iştir; yönetmeyi bilen insanların işidir." ifadelerini kullandı. Çağıner'in paylaşımını okuyanlar tarafından Başbakan Ersan Saner'i hedef aldığı şeklinde yorumlandı.
Çağıner'in paylaşımı:
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından dün akşam açıklanarak eleştirilere neden olan kararları okumak için tıklayınız...