Çakır: Dünyada sevgi ve kardeşliğin hüküm sürmesi için dua edelim

Din Görevlileri Sendikası (Din Gör-Sen) Başkanı Süleyman Çakır, Kadir Gecesi’nde zulmün pençesinde acı çeken insanların da dualara dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Din Gör-Sen Başkanı Çakır, yarın gece idrak edilecek olan Kadir Gecesi vesilesiyle yayımladığı mesajda, “Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim okuyarak, bol bol kaza namazı kılarak, Peygamberimizin öğrettiği şekilde ‘Allah’ım sen çok affedicisin, affı seversin, beni affet’ diye dua ederek geçirilmelidir” dedi.

Dünyada sevgi ve kardeşliğin hüküm sürmesi için dua edilmesi çağrısında bulunan Çakır, “Dünyanın dört bir yanında zulmün pençesinde kıvranan, acı çeken, yerini yurdunu terk eden insanları dualarımıza dahil edelim” dedi ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi’ni kutladı.

Kadir Gecesi’nde ibadet ve duaların kabul gördüğü bir an olduğunu kaydeden Çakır, “Bu gecede indirilen Kur'an-ı Kerim'in amacı, insanlık alemine bir düzen ve disiplin getirerek, belirlediği esaslarla insanı bireysel ve toplumsal huzura kavuşturmaktır” dedi.

Çakır, Kadir Gecesi’nde Kur’an okumanın yanında “Faydalı insan olmak için nasıl bir hayat yaşamalı, nasıl hareket etmeliyiz? İnsanlığa, ne yaparsak daha iyi hizmet etmiş oluruz?” gibi konularda tefekkür yapılması gerektiğini ifade etti.