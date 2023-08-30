Çakmak: Kapının açılması ile bölge yeniden canlandı

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği hep birlikte daha çok sınır kapı açılması için mücadele ve mevcut kapıların kapatılması tezlerinden vazgeçilmesi çağrısı yaptı.

Dernek Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan Münevver Ebedi Çakmak, Yeşilırmak-Pirgo kapısının açılması ile “bölge üzerine serilen ölü toprağının atılarak” bölgenin yeniden canlandığını ve bölgeye umut olduğunu kaydetti.

Kapının açılma sebepleri arasında civar köylerde yaşayan kişilerin Lefkoşa şehir merkezine ulaşımlarını kolaylaştırması, ambulans ihtiyacı bulunan hastaların Lefkoşa Merkez Hastanesine ulaşımlarını kolaylaştırılmasının da bulunduğunu hatırlatan Çakmak, kapılar açılmazdan önce Pirgo’dan Lefkoşa’ya araç ile ulaşımın yaklaşık 3 saat olduğunu ifade etti.

Bölgede yaşayan kişilerin sağlık hizmeti almasını sağlamak için kullanılan Pirgo kapısının ilk kez 2009 yılında ambulans geçişleri için açıldığını hatırlatan Çakmak, daha sonrasında Ekim 2010’da bölge halkının günlük iş ve yaşamlarını kolaylaştırmak maksadıyla geçişlerin tüm salon araçlarına açıldığını ve bu sayede, Baf köylerine ve Pirgo’ya erişimin kolaylaşıp aynı zamanda GKK kontrolünde olan ve milli mücadele için büyük öneme sahip Erenköy’e de karadan ulaşımın da bu kapıdan sağlandığını belirtti.

Pirgo kapısının açılması ile birlikte, özelde Yeşilırmak köyü genelde ise tüm bölge esnafı için ekonomik hareketlilik yaşandığının altını çizen Çakmak, 2016 yılının Aralık ayında ülkenin altıncı ilçesi ilan edilen Lefke bölge halkı, STÖ temsilcileri ve Trodos eteklerindeki köylerde yaşayan Kıbrıslı Rumlarla birlikte yürüttükleri ortak mücadele sonucu “çıkmaz sokak” olarak adlandırılan Lefke’nin, 12 Kasım 2018’de Aplıç Kapısı’nın açılması ile birlikte yeniden nefes almaya başladığını ifade etti.

Lefke ve civarı köylerin, Adanın en büyük sebze ve meyve üretim hacmine sahip olduğunu da belirten Çakmak, narenciye üretimi yanında, bu yerleşim birimlerinin birçok tropikal ürün üretimi ve niş ürün üretimiyle adından söz ettirdiğini de bildirdi.

Aynı zamanda kıyı kasabası olan Lefke’nin, balıkçılık konusunda da iddialı olduğunu kaydeden Çakmak, ilçe sınırları içerisinde bulunan balıkçı barınaklarına kayıtlı balıkçıların Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında yakaladıkları balıkları Güney Kıbrıs’a ihraç ettiklerini hatırlattı.

Çakmak şöyle devam etti:

“Doğası, kültürel dokusu ve tarihi ile birlikte Lefke ve köyleri her yıl düzenlenen tematik festivalleri ile de adından söz ettirmektedir. Unutulmamalıdır ki, siyasi ambargolar nedeni ile uluslararası tanınma konusunda yaşanan sıkıntılar yaşanıyorken Lefke Belediyesi’nin Cittaslow Uluslararası Turizm temsiliyeti de yabana atılacak bir durum değildir.

Bizler Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği olarak, bölgemizde ve ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntıların farkındayız. İçinden geçtiğimiz zor günleri ancak birbirimize kenetlenerek aşabileceğimizi düşünüyoruz. Dün basına yansıyan KTTO Başkanı Sn. Turgay Deniz’in açıklamasını bir talihsizlik olarak değerlendirirken, yapılan açıklamanın barış süreci için de negatif bir etkisi olduğunu düşünmekteyiz.

Ayrıca, merkezde yaşanan sıkıntıların aşılması için her seferinde kırsalda yaşayan bizlerin fedakârlık yapması veya kazanılmış haklarımızın budanması bizleri kırmaktadır.

Gelin hep birlikte daha çok kapı açılması için mücadele edelim ama mevcut kapılarımızın kapatılması ile ilgili tezlerimizden vazgeçelim. Bugün gündeme gelen Aplıç, Pirgo ve Derinya; yarın sırada hangilerinin olduğunu bilemeyiz.”